Ученые: Морщины на лице - предвестник смерти

Ученые из Франции в результате научных исследований установили, что морщины на лице являются предвестниками смерти. Появляются, по мнению специалистов, они от сердечно-сосудистых заболеваний.

Примерно 20 лет эксперты наблюдают за 3 тысячами человек. Морщины оценивались по шкале от 0 (не морщин) до трех (есть глубокие морщины). Как выяснилось, у испытуемых, морщины которых оценивались в 2 - 3 балла, смертность была гораздо выше, чем у тех, кто был в нулевой группе. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.