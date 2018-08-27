В Серпухове ветеран ВОВ сбежал из больницы домой

Как стало известно, 89-летний ветеран ВОВ, Игорь Титов совершил побег из городской больницы, чтобы увидеть жену. Назад ветерана вернул врач-психиатр Александр Сирченко, который увидел его, когда ехал на вызов.

Неделю тому назад ветеран попал в Серпуховскую городскую больницу им. Семашко с диагнозом - острое воспаление желчного пузыря. Также у Игоря Титова часто случаются провалы в памяти, пишет сайт Подмосковье сегодня.

Ветерану ВОВ скоро должно исполнится 90 лет.