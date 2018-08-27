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//Общество 13+

В Серпухове ветеран ВОВ сбежал из больницы домой

27 августа 2018, 19:40 [ «Аргументы Недели» ]

В Серпухове ветеран ВОВ сбежал из больницы домой
pixabay.com

Как стало известно, 89-летний ветеран ВОВ, Игорь Титов совершил побег из городской больницы, чтобы увидеть жену. Назад ветерана вернул врач-психиатр Александр Сирченко, который увидел его, когда ехал на вызов.

Неделю тому назад ветеран  попал в Серпуховскую городскую больницу им. Семашко с  диагнозом - острое воспаление желчного пузыря. Также у Игоря Титова часто случаются провалы в памяти, пишет сайт Подмосковье сегодня.

Ветерану ВОВ скоро должно исполнится 90 лет.

Александр Новиков о судьбе геев в Ханты-Мансийске и прощании с Собчак

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//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//В мире

Мария Захарова прокомментировала новые санкции США против России

Мария Захарова прокомментировала новые санкции США против России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новые антироссийские санкции США как часть политики по размыванию контроля за нераспространением химического оружия.

//В мире

Экс-командующий ВМС Украины: Россия хочет спровоцировать народные бунты

Экс-командующий ВМС Украины: Россия хочет спровоцировать народные бунты

Экс-командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Сергей Гайдук заявил, что Россия хочет спровоцировать бунты. Для этого РФ якобы оказывает давление на Мариупольский и Бердянский порты.

//Новости Гнездо.ру

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//Армия

Россия начала строительство новой базы ПВО в Арктике

Россия начала строительство новой базы ПВО в Арктике

В якутском порту Тикси началось строительство военного городка для военнослужащих соединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, сообщила сегодня пресс-служба Северного флота.

//В мире

Киевский политик отыскал единственное «лекарство» от продолжения распада Украины

Киевский политик отыскал единственное «лекарство» от продолжения распада Украины

От дальнейшего распада Украину спасет только преобразование ее государственного устройства. С таким заявлением в разговоре с представителями прессы выступил киевский политик Виктор Медведчук.

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//Новости МирТесен



//Общество

Эксперты рассказали о сложностях введения персонального кредитного рейтинга

Эксперты рассказали о сложностях введения персонального кредитного рейтинга

Эксперты Национального бюро кредитных историй прокомментировали новости о возможном присвоении россиянам персональных кредитных рейтингов. Присвоить россиянам персональный кредитный рейтинг планируют в 2019 году.

//В мире

Иран и Сирия подписали договор о взаимном военном сотрудничестве

Иран и Сирия подписали договор о взаимном военном сотрудничестве

В понедельник, 27 августа, стало известно, что Иран и Сирия подписали соглашение о взаимном военном и техническом сотрудничестве. Свои подписи на документе поставили министры обороны двух стран.

//Шоу-бизнес

Люба Успенская поставила ультиматум единственной дочери: дети или наследство

Люба Успенская поставила ультиматум единственной дочери: дети или наследство

Звезда шансона Любовь Успенская поставила ультиматум единственной дочери. Наследнице певицы Татьяне Плаксиной 29 лет, девушка занимается творчеством, она художник, пишет музыку. Не замужем.

//Шоу-бизнес

Агутина взбесили сплетни о разводе с женой Анжеликой Варум

Агутина взбесили сплетни о разводе с женой Анжеликой Варум

Эмоциональный музыкант Леонид Агутин не смог промолчать и отреагировал на сплетни о его разводе с женой Анжеликой Варум. В сети поползли слухи о том, что союз Анжелики Варум и Леонида Агутина распался.

//Общество

Жители Армянска пожаловались: в городе произошел выброс неизвестного вещества

Жители Армянска пожаловались: в городе произошел выброс неизвестного вещества

Правоохранительные органы и экстренные службы начали проверку сообщений о выбросах вещества неизвестного происхождения в Армянске.

//В мире

МИД ФРГ: Европа нуждается в «добрососедских» отношениях с РФ

МИД ФРГ: Европа нуждается в «добрососедских» отношениях с РФ

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Европейский союз нуждается в доверительных отношениях с Российской Федерацией в долгосрочной перспективе. Несмотря на то, что некоторые страны Евросоюза имеют иную точку зрения по этому вопросу.

//Новости партнеров

//Общество

Появились новые подробности о найденных рукописях Виктора Цоя

Появились новые подробности о найденных рукописях Виктора Цоя

История с недавно выставленными на аукционные торги паспортом и рукописями Виктора Цоя обрастает новыми скандальными подробностями. Выяснилось, что уникальные реликвии были украдены у владельца.

//В мире

Порошенко: Мы не допустим федерализации Украины

Порошенко: Мы не допустим федерализации Украины

В понедельник, 27 августа, украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что не допустит перехода страны от унитарного государственного устройства к федеративному. Об этом он заявил в своём микроблоге в Twitter.

//Происшествия

На севере Крыма произошел выброс в атмосферу неизвестного вещества

На севере Крыма произошел выброс в атмосферу неизвестного вещества

Вице-премьер крымского правительства Игорь Михайличенко сообщил, что на севере Крыма произошел выброс в атмосферу неизвестного вещества. Из-за этого образовался маслянистый налет на крышах домов и листьях деревьев в Армянске.

//В мире

Британский рок-музыкант Роджер Уотерс попал в базу данных «Миротворца»

Британский рок-музыкант Роджер Уотерс попал в базу данных «Миротворца»

Всемирно известный британский музыкант Роджер Уотерс, являющийся одним из основателей легендарной рок-группы Pink Floyd, внесен в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец».

//В мире

Женщина купила квартиру в Минске с арсеналом оружия в подвале

Женщина купила квартиру в Минске с арсеналом оружия в подвале

В одном из домов Минска женщина приобрела квартиру, в которой нашла боеприпасы. Она решила провести уборку в подвале и в результате обнаружила более 100 патронов и 2 гранаты.

//В мире

В сети раскритиковали внешний вид Климкина во время выступления в Авдеевке

В сети раскритиковали внешний вид Климкина во время выступления в Авдеевке

Пользователи социальных сетей раскритиковали внешний вид министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который выступил с речью в Авдеевке. Глава МИД Украины был в подвернутых джинсах.

//Культура

Михаил Боярский воскреснет в «Гардемаринах»

Михаил Боярский воскреснет в «Гардемаринах»

Знаменитый российский актер Михаил Боярский примет участие в съемках четвертой части "Гардемаринов" под руководством режиссера Светланы Дружининой. Фильм был задуман еще в 1991 году.

//Общество

Госдума предрекла новый поток беженцев в Европу

Госдума предрекла новый поток беженцев в Европу

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина заявила, что Соединённые Штаты, грозя новыми ударами по Сирии, пытаются дестабилизировать всю мировую политику, чтобы сохранить свою мировую экономическую гегемонию, потрясения в Сирии угрожают новым потоком беженцев в страны ЕС.

//Новости СМИ2

//В мире

Лукашенко назвал свой единственный страх

Лукашенко назвал свой единственный страх

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал различные публикации в СМИ об «ужасах для Лукашенко» и назвал свой единственный настоящий страх в интервью на белорусском телеканале.

//Политика

Минобороны РФ: США наращивают военную группировку у берегов Сирии

Минобороны РФ: США наращивают военную группировку у берегов Сирии

Прибывший в Средиземное море американский эсминец может нанести удары по любой части Сирии. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

//В мире

Турчинов назвал размер оборонного бюджета Украины на 2019 год

Турчинов назвал размер оборонного бюджета Украины на 2019 год

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов провел в Киеве совещание по вопросам формирования оборонного бюджета страны на следующий, 2019 год.

//Метеоновости

Впервые за 140 лет москвичей ожидает затяжное лето, сообщают синоптики

Впервые за 140 лет москвичей ожидает затяжное лето, сообщают синоптики

В столице России впервые за 140 лет ожидается затяжное лето с ясной и жаркой погодой. Однако в Москве на ближайшей неделе могут пройти дожди. По словам синоптиков, такого рода потепление, которое наблюдается в Средней полосе Российской Федерации, бывает не чаще одного раза в 6-7 лет.

//В мире

Посольство РФ в США прокомментировало новые антироссийские санкции

Посольство РФ в США прокомментировало новые антироссийские санкции

Российское посольство в Соединённых Штатах прокомментировало новые санкции Америки. По их мнению, Вашингтон принимает решения «без попыток разобраться» и игнорирует вести диалог с Российской Федерацией.

//Шоу-бизнес

Пугачева сфотографировалась с поклонницей и произвела фурор

Пугачева сфотографировалась с поклонницей и произвела фурор

Алла Борисовна согласилась сфотографироваться с поклонниками. Опубликованный снимок моментально произвел фурор в соцсетях – Пугачева позирует в молодежном наряде и выглядит изумительно моложаво.

//Новости Redtram

//Криминал

Заключенные напали на сотрудников колониии в Волгоградской области

Заключенные напали на сотрудников колониии в Волгоградской области

Заключенные колонии общего режима в городе Волжский Волгоградской области напали на сотрудников исправительного учреждения. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета России по региону.

//В мире

СМИ: Мексика и США достигли предварительного соглашения о пересмотре NAFTA

СМИ: Мексика и США достигли предварительного соглашения о пересмотре NAFTA

В понедельник, 27 августа, американская газета The New York Times сообщила, что Соединённые Штаты и Мексика достигли предварительного соглашения о пересмотре ключевых положений Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) с Мексикой.

//Общество

В Волгограде прооперировали женщину, для которой сын искал лекарство

В Волгограде прооперировали женщину, для которой сын искал лекарство

В Волгограде прооперировали женщину с аневризмой сосудов головного мозга, которой ранее сын разыскивал лекарство по объявлениям, благодаря чему история получила широкую огласку в соцсетях.

//Общество

Невыученный урок сенатора Дж. Маккейна

Невыученный урок сенатора Дж. Маккейна

50 лет назад 26 октября 1967 года в период необъявленной воздушной войны США против Демократической республики Вьетнам в озеро в центре ее столицы Ханоя угодил с парашютом катапультировавшийся из падающего самолета лейтенант-коммандер военно-морской авиации США в прошлом кандидат в президенты США от Республиканской партии Джон Маккейн.

//В мире

Во время Европейского форума глава МИД Австрии потеряла сознание

Во время Европейского форума глава МИД Австрии потеряла сознание

Во время Европейского форума, который проходил в городе Альпбах, глава министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль потеряла сознание. Об этом сообщает информационное агентство Kronen Zeitung.

//Политика

Песков: Путин провел выходные на Енисее вместе с Шойгу и Бортниковым

Песков: Путин провел выходные на Енисее вместе с Шойгу и Бортниковым

Глава российского государства Владимир Путин провел минувшие выходные, любуясь красотами Тувы. Компанию президенту составили министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава ФСБ Александр Бортников.

//В мире

Эксперт объяснил обвинения Украины в адрес России модой на русофобию

Эксперт объяснил обвинения Украины в адрес России модой на русофобию

Политолог Иван Мезюхо объяснил обвинения России в провоцировании бунтов на Украине, недавно прозвучавшие из уст экс-командующего ВМС Украины Сергея Гайдука, украинской модой на русофобию.

//Общество

В Крыму в прошедшие выходные боролись с возгораниями на полях и на болотах

В Крыму в прошедшие выходные боролись с возгораниями на полях и на болотах

В течение прошедших выходных на территории Крымского полуострова боролись с 55 возгораниями на полях с сухостоем и на болотах с камышами.

//В мире

МИД Латвии: «Северный поток-2» противоречит принципам Энергетического союза

МИД Латвии: «Северный поток-2» противоречит принципам Энергетического союза

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что «Северный поток-2» может стать камнем преткновения в отношениях Соединённых Штатов и стран Европы. По его мнению, данный проект может усилить зависимость от одного доминирующего поставщика и пути доставки.

//В мире

В США четыре парашютиста погибли при крушении самолета

В США четыре парашютиста погибли при крушении самолета

Четверо человек погибли в авиакатастрофе, произошедшей на востоке штата Джорджия близ города Свайнсборо. В их числе - американский военный инструктор, выходец из Белоруссии.

//Происшествия

В Тюменской области произошло ДТП, есть пострадавшие

В Тюменской области произошло ДТП, есть пострадавшие

В понедельник, 27 августа, на 134-м километре автодороги Курган - Тюмень в Тюменской области произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента три человека погибли, ещё двое детей пострадали.

//Экономика

Эксперты сообщили, насколько подорожает бензин в следующем году

Эксперты сообщили, насколько подорожает бензин в следующем году

По мнению российских аналитиков, розничные цены на дизельное топливо и бензин вырастут в следующем году на 4-5% с учётом планируемого повышения акцизов.

//Здоровье

Учеными создана панацея от любых вирусных заболеваний

Учеными создана панацея от любых вирусных заболеваний

Международная междисциплинарная команда вирусологов и биохимиков, в которую входят ученые из Свободного университета Берлина, разработала лекарство, способное предупреждать вирусные инфекции.

//В мире

Украина подсчитала убытки в случае отказа РФ от транзита газа

Украина подсчитала убытки в случае отказа РФ от транзита газа

По мнению украинских экономистов, в случае отказа Москвы от транзита газа через Украину потери Киева составят более 3 процентов ВВП. По их словам, эта сумма эквивалентна тому, сколько власти Украины расходуют на армию в данный момент.

//В мире

Дмитрий Песков прокомментировал новые санкции США против России

Дмитрий Песков прокомментировал новые санкции США против России

Россия будет вырабатывать ответные меры на новые экономические санкции со стороны США, исходя из собственных интересов. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

//В мире

Опубликованы данные об уничтожении снайперами-ополченцами военных ВСУ в Донбассе

Опубликованы данные об уничтожении снайперами-ополченцами военных ВСУ в Донбассе

Снайперы ДНР и ЛНР за последнее время отметились несколькими результативными атаками в зоне конфликта на востоке Украины. Информация об этом содержится в заметке, опубликованной в блогосфере.

//Шоу-бизнес

На кого оставит Лера Кудрявцева новорожденную дочь

На кого оставит Лера Кудрявцева новорожденную дочь

Телеведущая Лера Кудрявцева не собирается сидеть в декретном отпуске. Кудрявцева в возрасте 47 лет родила дочку Машеньку, но уже выйдет на работу через три недели после появления на свет малышки.

//В мире

Украина: Киев не будет разрывать соглашение с Москвой об Азовском море

Украина: Киев не будет разрывать соглашение с Москвой об Азовском море

В понедельник, 27 августа, замглавы МИД Украины Елена Зеркаль сообщила, что Киев не будет разрывать соглашения с Москвой о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива.

//В мире

В Китае прошли новые испытания первого собственного авианосца

В Китае прошли новые испытания первого собственного авианосца

Первый китайский авианосец собственного производства отправился на вторые по счету испытания в море. Корабль покинул верфь города Далянь в сопровождении нескольких буксиров.

//Шоу-бизнес

Полежайкин из "Папиных дочек" похудел и стал похож на голливудскую звезду

Полежайкин из "Папиных дочек" похудел и стал похож на голливудскую звезду

Актер Михаил Козаков, который сыграл роль Ильи Полежайкина в популярном ситкоме "Папины дочки" изменился до неузнаваемости. Артист очень сильно похудел и стал похож на голливудскую звезду.

//Спорт

Черчесов не взял в сборную на матч с Турцией Акинфеева и Смолова

Черчесов не взял в сборную на матч с Турцией Акинфеева и Смолова

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не взял на предстоящий матч с Турцией в рамках Лиги наций Федора Смолова, Игоря Акинфеева и братьев Алексея и Антона Миранчуков.

//Общество

В России в 2019 году запустят электронную выдачу ипотеки

В России в 2019 году запустят электронную выдачу ипотеки

В правительстве намерены максимально упростить процесс получения ипотеки. Приходить в офис банка за кредитом, а затем в МФЦ для подачи заявления на регистрацию недвижимости не потребуется.

//Политика

Путин: программа расселения аварийного жилья будет продолжена

Путин: программа расселения аварийного жилья будет продолжена

Программа по расселению из аварийного жилья в Российской Федерации будет продолжена. Об этом на встрече с горняками в Кемеровской области заявил президент России Владимир Путин.

//Общество

В Госдуме прокомментировали приказ МВД о вознаграждении

В Госдуме прокомментировали приказ МВД о вознаграждении

Множество преступлений невозможно раскрыть без участия людей, а вознаграждения граждан за помощь правоохранительным органам в раскрытии злодеяний. Так считает депутат Госдумы Адальби Шхагошев.

//Происшествия

Двое детей отравились лекарствами из заброшенного госпиталя под Тверью

Двое детей отравились лекарствами из заброшенного госпиталя под Тверью

Два десятилетних ребенка в минувшее воскресенье отравились лекарствами, найденными в здании заброшенного госпиталя в городе Ржев под Тверью. Оба ребенка были экстренно госпитализированы.

//В мире

Авторитетный конспиролог назвал причину и дату начала Третьей мировой войны

Авторитетный конспиролог назвал причину и дату начала Третьей мировой войны

Третья мировая вспыхнет в 2030 году из-за электротранспорта. Такой прогноз в зарубежном сегменте интернета обнародовал конспиролог под ником Hugo991, пользующийся авторитетом у сторонников теорий заговора.

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