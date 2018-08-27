Появились новые подробности о найденных рукописях Виктора Цоя

История с недавно выставленными на аукционные торги паспортом и рукописями Виктора Цоя обрастает новыми скандальными подробностями. Выяснилось, что уникальные реликвии были украдены у владельца.

Житель Санкт-Петербурга Денис Шейченко заявил, что владельцем паспорта и записной книжки с рукописями Виктора Цоя является именно он. А его брат Дмитрий, выставивший раритеты на продажу, украл их у него.

Братья по-разному объясняют, откуда у них могли взяться документы и личные вещи легендарного рок-музыканта. Так, Денис Шейченко утверждает, что документы принесли ему знакомые его соседки с просьбой сделать их ксерокопии. Затем у Дениса возникли проблемы с законом. Перед тем, как отправиться в тюрьму, он передал раритеты на хранение брату Дмитрию. Происходило все это, по его словам, в 2000-х годах.

У Дмитрия другая версия. Поскольку он всю жизнь прожил в квартире на улице Рубинштейна, где в свое время находился легендарный Ленинградский рок-клуб, то к нему в гости частенько заглядывали музыканты. Среди них, по словам Дмитрия, был и Виктор Цой. Его документы и записную книжку Дмитрий обнаружил у себя дома за холодильником, когда решил провести генеральную уборку в доме. А поскольку недавно в его семье родился третий ребенок, Дмитрий решил выставить реликвии на продажу, чтобы поправить материальное состояние.

В связи с этой непростой ситуацией между братьями начался конфликт. Между тем эксперты аукционного дома признали паспорт и рукописи Виктора Цоя подлинными, передают «Известия».