Госдума предрекла новый поток беженцев в Европу

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина заявила, что Соединённые Штаты, грозя новыми ударами по Сирии, пытаются дестабилизировать всю мировую политику, чтобы сохранить свою мировую экономическую гегемонию, потрясения в Сирии угрожают новым потоком беженцев в страны ЕС.

По её словам, Сирия не играет никакой серьёзной роли, она просто оказалась «под рукой», передают РИА Новости.

«Дестабилизация в Сирии угрожает новым потоком беженцев в Европу. Результат – дестабилизация ЕС, а еще конкретнее Германии, пытающейся противостоять экономическому диктату США, в том числе и в препятствиях "Северному потоку – 2», - сообщала Панина.