В Волгограде прооперировали женщину, для которой сын искал лекарство

В Волгограде прооперировали женщину с аневризмой сосудов головного мозга, которой ранее сын разыскивал лекарство по объявлениям, благодаря чему история получила широкую огласку в соцсетях.

Ранее в Волгограде 12-летний школьник расклеил на подъездах домов написанные от руки объявления с просьбой помочь найти лекарство для его мамы после инсульта. Горожане распространили этот крик о помощи в соцсетях, и необходимый препарат был найден. А сегодня женщину прооперировали.

«Пациентке с аневризмой сосудов головного мозга сегодня проведена сложная нейрохирургическая операция. Это современная операция по новым технологиям без разреза на голове. В ходе операции был установлен стенд, который перекрыл шейку аневризмы. Она постепенно тромбируется и затем рассасывается. Уже на следующей неделе пациентка может быть выписана домой», - сообщил проводивший операцию нейрохирург, руководитель сибирского Центра ангионеврологии и нейрохирургии Кирилл Орлов.

В Волгограде подобных операций еще не проводилось. Поэтому, чтобы прооперировать 43-летнюю Светлану Сидорову, был приглашен специалист из Новосибирска, сообщает ТАСС.