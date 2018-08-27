Невыученный урок сенатора Дж. Маккейна

50 лет назад 26 октября 1967 года в период необъявленной воздушной войны США против Демократической республики Вьетнам в озеро в центре ее столицы Ханоя угодил с парашютом катапультировавшийся из падающего самолета лейтенант-коммандер военно-морской авиации США, в прошлом кандидат в президенты США от Республиканской партии Джон Маккейн. Вылетевший в тот день с авианосца «Орискани» на штурмовике А4 «Скайхок» на бомбардировку теплоэлектростанции в Ханое, он был сбит зенитной ракетой ЗРК С-75советского производства.

Этот «юбилей» вряд ли заслуживал возвращения к старой газетной публикации (А.С. Зайцев «Еще раз о компромате на Джона Маккейна», «Аргументы недели», №36 (122) 4-10 сентября 2008 г.), если бы не персона того самого «сбитого летчика», так и не изжившего за столь немалый срок «пост вьетнамский синдром», оставаясь до конца одним из самых воинственных «ястребов» в вашингтонском истэблишменте с репутацией оголтелого русофоба.

Деятельность Дж. Маккейна в должности председателя сенатского комитета по вооруженным силам американского конгресса, выступавшего за нанесение ударов по объектам армии и правительства Сирийской Арабской Республики, другие его провокационные заявления, толкающие президента США на конфронтацию с Россией, наглядное подтверждение того, что полученный урок оказался ему не впрок.

Очевидец происшедшего А.С.Зайцев, в ту пору третий секретарь Посольства СССР в ДРВ, вспоминает:

Осенью 1967 г. интенсивность воздушных налетов авиации США на Ханой и другие населенные пункты на территории Северного Вьетнама заметно возросла. Ракетно-бомбовые удары американской авиации все чаще направлялись на объекты жизнеобеспечения столицы.

В один из таких массированных налетов 27 октября над Ханоем было сбито десять американских самолетов. Пилота одного из них, спустившегося на парашюте в озеро Чук Бать, удалось захватить живым.

Когда после сигнала отбоя воздушной тревоги можно было подъехать к озеру, куда упал сбитый летчик, он был уже в плотном кольце военных, которые первые добрались до места приводнения и подтащивших его, едва не утонувшего со сломанными ногой и руками к берегу. Усилиями группы захвата удалось оттеснить наседавшую толпу и предотвратить самосуд.

Как позднее стало известно, самолет Дж. Маккейна был сбит вьетнамским офицером наведения (ныне старший полковник) 61-го огневого дивизиона 236 зенитно-ракетного полка (ЗРП) Вьетнамской Народной Армии (ВНА) Нгуен Суан Даем.

Имя сбитого американского летчика оставалось неизвестным широкой публике более сорока лет, пока он сам, в годы войны летчик военно - морской авиации Дж. Маккейн, будучи уже сенатором и кандидатом на выборах президента США, не поведал об этом сам в автобиографии. Изданная в разгар гонки за обладание президентским креслом, она была расценена тогда как попытка нейтрализовать появившуюся в СМИ компроментирующую кандидата информацию о подлинных обстоятельствах его пленения и поведения на допросах в лагере военнопленных и ханойской тюрьме, где он провел более пяти с половиной лет вплоть до марта 1973 г., когда вместе с другими военнопленными был отпущен по условиям Соглашения (Парижского) о прекращении войны и восстановления мира во Вьетнаме.

В свой последний приезд во Вьетнам я впервые побывал в Ханое в здании знаменитой тюрьмы Хоало ( Hoa Lo) ныне превращенной в музей.

У входа в бывшую тюрьму Хоало

Построенная еще при французской колониальной администрации, она использовалась для заточения политических заключенных, среди которых в разное время были генеральные секретари компартии, а во время необъявленной воздушной войны США против ДРВ (и до того, как они были отпущены в марте 1973 г.), - американских пилотов, взятых в плен во время авиационных налетов на Северный Вьетнам. Среди них был лейтенант-коммандер Дж. Маккейн. Его летный комбинезон, шлем и парашют хранятся в витрине в одном из помещений музея.

У витрины с трофейной амуницией сбитого Маккейна

Там я наблюдал за группой американских туристов ветеранского возраста, пристально всматривавшихся в экран висящего посреди комнаты монитора, на котором демонстрировалась хроника военных лет. В глазах стоявшей рядом с ветераном молодой американки отчетливо читались больот увиденного на экране.

Под впечатлением посещения тюрьмы я решил взглянуть на памятную стелу, установленную после моего последнего приезда в Ханой на берегу озера Чук Бать, куда упал едва не утонувший пилот сбитого самолета Дж. Маккейн.

Стела на озере Чукбать

Стелу удалось разыскать не сразу, хотя она была установлена на краю оживленной дороги, излюбленного места прогулок столичной молодежи, разделяющей два озера TruсBach (Чукбать) и НoTay (Хотэй). Снующие мимо на мопедах и велосипедах молодые парочки не скрывали удивления, услышав от меня, что «здесь где-то рядом установлена памятная стела на месте пленения сбитого американского летчика». И только один пожилой вьетнамец, охранник у входа в находившийся через дорогу как раз напротив стелы ресторана, показал на нее пальцем.

В центре каменной стелы на берегу озера Чукбать выделялась скорбящая фигура с опущенной вниз головой. Справа от нее высечены звезда и «USA», а слева - надпись на вьетнамском языке:

Надпись на стеле

«26.10.1967 на озере Чукбать военнослужащие и жители столицы Ханой захватили живым Маккейна, лейтенанта ВВС США, пилота самолета А4 В1, сбитого над электростанцией Иенфу. Это был один из десяти сбитых в тот день самолетов».

Часть текста на стеле, которую я запечатлел на память, была замазана красной краской.

В мае 2017 г. стелу, названную жителями вьетнамской столицы «памятником Маккейну», осмотрел сам сенатор во время визита во Вьетнам делегации Комитета Сената США по вооруженным силам.

О цене агрессивной политики правящих кругов США, пославших в марте 1965 г. во Вьетнам многочисленный воинский контингент с «высокой миссией защитить демократию и спасти всю Юго-восточную Азию от коммунистической агрессии и гнета» напомнил мне стенд «Сравнительные цифры о трех войнах, в которых участвовали США» в Музее наследия войны в г. Хошимине.

Приведенные впечатляющие данные о масштабе и последствиях для США вьетнамской авантюры – это ли не самый убедительный урок для тех воинственных вашингтонских ястребов, кто подобно «герою» очерка, по образному выражению Президента России В.В. Путина в интервью Оливеру Стоуну в его документальном фильме «живет еще в старом мире, не видит реальных угроз и не может переступить через свое прошлое, которое тащит за собой назад».