В Крыму в прошедшие выходные боролись с возгораниями на полях и на болотах

В течение прошедших выходных на территории Крымского полуострова боролись с 55 возгораниями на полях с сухостоем и на болотах с камышами, пишут "Аргументы недели-Крым".

Один из самых крупных пожаров случился в селе Скворцово Симферопольского района.

По информации республиканского главка МЧС, сухая трава горела на площади в 7 гектаров. Пожар сопровождался сильным задымлением. Спасатели справились с огнем менее чем за полчаса, проводя тушения одновременно с нескольких сторон.

Еще один крупный пожар произошел в селе Армейское Зареченского сельского поселения Джанкойского района. В болотистой местности загорелся камыш общей площадью 20 гектаров.

Стремительное распространение огня и труднодоступная местность препятствовали подъезду спецтранспорта, и спасатели приняли решение подключить авиацию.

Вертолет Ми-8 14 раз сбрасывал воду на горящую растительность. К счастью, удалось предотвратить распространение огня на близлежащий населенный пункт. Обошлось без пострадавших.

В чрезвычайном ведомстве отметили, что к многочисленным возгораниям привело несоблюдение норм противопожарного режима и повышенная пожарная опасность на полуострове.