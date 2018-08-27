В Крыму в прошедшие выходные боролись с возгораниями на полях и на болотах
27 августа 2018, 16:29 [ «Аргументы Недели» ]
В течение прошедших выходных на территории Крымского полуострова боролись с 55 возгораниями на полях с сухостоем и на болотах с камышами, пишут "Аргументы недели-Крым".
Один из самых крупных пожаров случился в селе Скворцово Симферопольского района.
По информации республиканского главка МЧС, сухая трава горела на площади в 7 гектаров. Пожар сопровождался сильным задымлением. Спасатели справились с огнем менее чем за полчаса, проводя тушения одновременно с нескольких сторон.
Еще один крупный пожар произошел в селе Армейское Зареченского сельского поселения Джанкойского района. В болотистой местности загорелся камыш общей площадью 20 гектаров.
Стремительное распространение огня и труднодоступная местность препятствовали подъезду спецтранспорта, и спасатели приняли решение подключить авиацию.
Вертолет Ми-8 14 раз сбрасывал воду на горящую растительность. К счастью, удалось предотвратить распространение огня на близлежащий населенный пункт. Обошлось без пострадавших.
В чрезвычайном ведомстве отметили, что к многочисленным возгораниям привело несоблюдение норм противопожарного режима и повышенная пожарная опасность на полуострове.
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