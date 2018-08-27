В Бурятии нашли новый способ борьбы со спирогирой на Байкале

Как сообщают эксперты, Бурятии проводят опыты с микробиологическим препаратом «Эминекст», который может избавить озеро Байкал от спирогиры. Эксперименты проводит одна из экологических организаций.

Также компания занимается продвижением в регионе темы раздельного сбора мусора. С самого начала «мусорный вопрос» касался не столько переработки мусора, сколько запаха, сообщает Телеинформ.

Напоминаем, что спирогира - род нитчатых харофитовых водорослей из семейства зигнемовых.