В России в 2019 году запустят электронную выдачу ипотеки
27 августа 2018, 14:44 [ «Аргументы Недели» ]
В правительстве намерены максимально упростить процесс получения ипотеки. Приходить в офис банка за кредитом, а затем в МФЦ для подачи заявления на регистрацию недвижимости не потребуется.
Об этом сообщают "Известия". К 2019 году ЦБ планирует разработать платформу, которая позволит идентифицировать заемщиков на основе биометрических данных.
Уже сейчас можно подать заявку и все документы на получение ипотеки через интернет. Но подписывать договор необходимо в банке, а необходимые документы - в МФЦ.
В 2019 году ипотечные сделки планируется проводить удаленно. По предварительным прогнозам, к 2023 году количество таких сделок составит 20% от общего числа.
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