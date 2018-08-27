В Госдуме прокомментировали приказ МВД о вознаграждении
27 августа 2018, 14:28 [ «Аргументы Недели» ]
Множество преступлений невозможно раскрыть без участия людей, а вознаграждения граждан за помощь правоохранительным органам в раскрытии злодеяний. Так считает член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
27 августа в России вступил в силу приказ МВД о выплатах гражданам за помощь правоохранительным органам в раскрытии преступлений. Размер вознаграждения может достигать более трех миллионов рублей.
"Если кто-то переживает, что это может стать коррупционной схемой, то это не так",- заявил Шхагошев.
По мнению депутата Госдумы, этот приказ очень глубоко был проработан. Как он отметил, "любая информация должна проходить через большое «сито»", - передает RT.
"Решение принимается на высоком уровне министерства — регионального или федерального, и это также проверятся Службой собственной безопасности", — подчеркнул Шхагошев.
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