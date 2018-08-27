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Борис Дубровский одобрил музей и проект реконструкции «Магнезита»
27 августа 2018, 13:37 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Глава Челябинской области Борис Дубровский посетил Сатку, ознакомился с внедренной системой "Умный город", оценил проект перевооружения местного градообразующего комбината "Магнезит" и заинтересовался картой полезных ископаемых местного музея.
Система "Умный город" появилась в первом российском городе именно на Южном Урале.
- Результаты уже очевидны: оптимизация расходов на оплату энергоресурсов составляет до 30 процентов, оптимизация расходов на эксплуатацию энергообъектов – 65 процентов, экономия по умному уличному освещению достигает 60 процентов, снижается уровень преступности и аварийности при нарушениях ПДД – свыше 60 процентов, использование интеллектуальных транспортных систем позволяет повысить пропускную способность дорог до 50 процентов, - уточнил вице-президент «Ростелеком» – директор макрорегионального филиала «Урал» Сергей Гусев. - Внедрение «умных технологий» – это не только необходимое условие соответствия современным мировым стандартам качества жизни, но и мощный фактор развития экономики городов.
Главе региона продемонстрировали новую линию по производству периклазошпинельных изделий, которая может выпускать порядка 40 тысяч тонн изделий ежегодно. Они нужны для производства цемента. Отметим, что линию хотят запустить уже в следующем году.
Также губернатору показали уже запущенный российский гидравлический пресс силой 16 тысяч килоньютонов, который заработал в феврале 2018 года. Вскоре здесь планируют запустить еще один подобный пресс.
Добавим, что после экскурсии по комбинату Бориса Дубровского ждали в обновленном местном музее. Здесь глава региона заинтересовался интерактивным помощником и картой полезных ископаемых.
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