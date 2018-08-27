В ЕГЭ по русскому языку введут новое задание

Как сообщают эксперты, в ЕГЭ по русскому языку с 2019 года появится новое задание – пунктуационный анализ текста. Таким образом число заданий по русскому увеличится до 27.

Как сообщает ОТР, школьникам предложат отрывок текста, в котором им нужно будет найти предложения, где постановка тире обоснована одним правилом пунктуации. Номера таких предложений нужно будет выписать в бланк.