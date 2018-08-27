Челябинцы проследят за благоустройством на интерактивной карте города

Интерактивная карта города появилась на сайте гражданскийконтролер.рф. Эта работа проводится для обеспечения оценки и контроля за благоустройством каждого объекта самими жителями.

Как уточнил разработчик программы "гражданский контролер" Денис Базенков, новая информационная система позволит осуществить контроль, оставить свой комментарий или разместить фотографию хода реконструкции проблемных объектов.

Сейчас на интерактивной карте размещено уже 140 дворов, в которых идет масштабный ремонт. Всего объектов 150, и уже в ближайшее время их будет гораздо больше.

Добавим, что новая программа является частью большой информационной системы «Город – это я», работа над которой сейчас ведется. Скоро челябинская программа заработает и в мобильных версиях.