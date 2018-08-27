ПЖРЭУ Курчатовского района отметит 35-летний юбилей

В канун 35-летнего юбилея руководитель УК «ПЖРЭУ Курчатовского района» Валерий Поликарпов поздравил всех работников с этой знаменательной датой.

Поздравляю всех специалистов с 35-летним Юбилеем со дня образования нашего предприятия, которое три десятилетия гордо несет свое название - «ПЖРЭО Курчатовского района»!

Накануне 1 сентября 1983 года в Челябинске начал свою деятельность Калининский производственный трест жилищного хозяйства. В те годы он входил в состав Челябинского городского жилищного управления. И только через два года с образованием в Челябинске нового административного района «Курчатовский» наше предприятие получило свое постоянное имя «Предприятие Курчатовского района». В 1992 году 13 апреля приказом Челябинского Горисполкома произошла новая реорганизация, и в историю района и города Челябинска вошло предприятие с легендарным именем «ПЖРЭО Курчатовского района».

У истоков предприятия стоял наш любимый и уважаемый Анатолий Яковлевич Давыденко. За 33 года управления Анатолий Яковлевич не только сумел сохранить большой коллектив специалистов, но и превратить группу предприятий в единую систему жилищно-коммунального хозяйства Курчатовского района. За большой личный вклад в развитие ЖКХ Челябинска А.Я.Давыденко было присвоено звание «Почетный гражданин города Челябинска».

В наши дни, не смотря на стареющий жилой фонд, специалисты управляющей компании и эксплуатационных участков достойно обслуживают дома, содержат и ремонтируют общее имущество, общаются с собственниками помещений, разъясняют новеллы жилищного законодательства.

35 лет наш коллектив с честью несет звание одного из самых авторитетных предприятий жилищного сектора в Челябинской области. Убежден, что и в дальнейшем группа предприятий, объединенных званием «ПЖРЭО Курчатовского района», будет лидером жилищно-коммунальных услуг в регионе.

Благодарю всех специалистов и руководителей предприятия за добросовестный труд! Желаю Вам доброго здоровья, благополучия, семейного счастья и больших успехов во всех делах!