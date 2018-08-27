Сайт губернатора Челябинской области стал удобнее

Сайт губернатора Челябинской области Бориса Дубровского стал удобнее. Обновление коснулось навигации и структуры контента - теперь все самое важное находится под рукой, а сам сайт стал гораздо удобнее в мобильной версии.

Как уточнил глава управления пресс-службы и информации главы региона Дмитрий Федечкин, в новой версии сайта была решена задача повышения юзабилити, гармоничного сочетания между наполнением сайта и удобством пользования.

- Выбор был сделан в пользу минималистичного дизайна и сокращения числа пользовательских кликов, которые необходимо сделать для получения доступа к необходимой информации, - подчеркнул он.