Ученые: Теплый климат ускорит рост деревьев

Ученые из Технического университета Мюнхена провели исследование. Они выяснили, как повлияет глобальное потепление на рост деревьев во всем мире.

Эксперты полагают то, что теплый климат ускорит рост деревьев, однако их качество и плотность древесины ухудшится. В своей работе ученые приводят исследование 41 участка леса на юге Германии. Об этом пишет Ридус.