Эксперты опровергли мнение ученых о пользе молока на завтрак

Российские эксперты поспорили с канадскими учеными, которые утверждают, что употребления молока по утрам предостерегает от сахарного диабета: повышает чувство сытости, снижает глюкозу в крови.

По мнению российских диетологов, молоко хорошо усваивается в младенчестве, так как для детей это весьма полезный продукт. Молоко дает организму ребенка необходимые вещества для роста, развития и строения скелета.

Однако для питания взрослых этот продукт не подходит, сообщает НСН.