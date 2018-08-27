Эксперты опровергли мнение ученых о пользе молока на завтрак
27 августа 2018, 11:38 [ «Аргументы Недели» ]
Российские эксперты поспорили с канадскими учеными, которые утверждают, что употребления молока по утрам предостерегает от сахарного диабета: повышает чувство сытости, снижает глюкозу в крови.
По мнению российских диетологов, молоко хорошо усваивается в младенчестве, так как для детей это весьма полезный продукт. Молоко дает организму ребенка необходимые вещества для роста, развития и строения скелета.
Однако для питания взрослых этот продукт не подходит, сообщает НСН.
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