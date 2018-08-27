Обнародовано предсказание схимника из Одессы о гибели России из-за Черного моря
27 августа 2018, 11:54 [ «Аргументы Недели» ]
Россия и Украина погибнут из-за природного катаклизма в Черном море. Об этом говорится в пророчестве схиархимандрита Ионы Одесского, которое некоторое время назад было опубликовано в блогосфере.
Священнослужитель предрек, что в Черном море произойдет взрыв сероводорода, который приведет к уничтожению Одессы и других украинских городов. Затем взрывная волна дойдет до России, полагал схимник.
Также Иона спрогнозировал, что некий «генерал» воспримет природное бедствие как нападение и «в мир пойдут ракеты». Описанные старцем события, согласно его утверждению, станут началом конца света.
Схиархимандрит скончался в 2012 году в возрасте 87 лет. Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», Иона смог предсказать государственный переворот в Киеве и последовавшую за ним гражданскую войну на востоке Украины.
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