Обнародовано предсказание схимника из Одессы о гибели России из-за Черного моря

Россия и Украина погибнут из-за природного катаклизма в Черном море. Об этом говорится в пророчестве схиархимандрита Ионы Одесского, которое некоторое время назад было опубликовано в блогосфере.

Священнослужитель предрек, что в Черном море произойдет взрыв сероводорода, который приведет к уничтожению Одессы и других украинских городов. Затем взрывная волна дойдет до России, полагал схимник.

Также Иона спрогнозировал, что некий «генерал» воспримет природное бедствие как нападение и «в мир пойдут ракеты». Описанные старцем события, согласно его утверждению, станут началом конца света.

Схиархимандрит скончался в 2012 году в возрасте 87 лет. Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», Иона смог предсказать государственный переворот в Киеве и последовавшую за ним гражданскую войну на востоке Украины.