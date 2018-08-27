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Эксперты рассказали о сложностях введения персонального кредитного рейтинга
27 августа 2018, 11:27 [ «Аргументы Недели» ]
Эксперты Национального бюро кредитных историй прокомментировали новости о возможном присвоении россиянам персональных кредитных рейтингов. Присвоить россиянам персональный кредитный рейтинг планируют в 2019 году.
В Национальном бюро кредитных историй назвали эту инициативу позитивной вещью. По словам экспертов, эта практика распространена в мире, - сообщает RT.
По мнения маркетолога бюро Николая Волкова, "быстро вряд ли получится её реализовать". "Прежде чем начнут делать такой рейтинг, или, проще говоря, кредитный скоринг, он должен стать непосредственным атрибутом в банковских конвейерах", - пояснил эксперт.
В интервью "Российской газете" исполняющий обязанности гендиректора Объединенного кредитного бюро Николай Мясников рассказал, что подсчет рейтинга представляет собой ранее используемую банками систему оценки клиентов. На его основании кредиторы принимают решение о выдаче кредита.
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