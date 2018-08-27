Стало известно, когда в Москву придут дожди и похолодание

В столичном Метеобюро рассказали, когда в Москву придут дожди и похолодание. Согласно последней информации метеорологов, характер погоды в столице начнет постепенно меняться с четверга, 30 августа.

Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова отметила, что в городе с этого дня будет увеличена облачность, а местами пройдут дожди. Не исключены также грозы. В Москву начнет поступать прохладный воздух, вследствие чего днем в четверг столбики термометров не поднимутся выше 25 градусов выше нуля, передает РИА "Новости".

Подобные погодные условия сохранятся до конца текущей недели. В первые дни сентября дневная температура будет на уровне плюс 21-26 градусов по Цельсию, а ночная – до 15 градусов.