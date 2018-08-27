Роскачество выявило в импортных яблоках пестициды

В импортных яблоках, которые поставляются на территорию Российской Федерации, были обнаружены следы пестицидов. Соответствующую информацию в понедельник, 27 августа, предоставили в Роскачестве.

Глава департамента исследований Роскачества Людмила Викулова отметила, что в российской плодоовощной продукции находится минимальное содержание пестицидов, что позволяет ей конкурировать с зарубежными аналогами. Уточняется, что в садовых фруктах, которые растут на российских дачах, вредных веществ практически нет.

Эксперты напоминают, что хорошее яблоко должно быть ровным, гладким, не иметь повреждений и пятен, а также не выделять влагу.