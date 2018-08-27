Приказ МВД о выплатах за помощь полиции в раскрытии преступлений вступил в силу

Приказ МВД РФ о выплатах гражданам за помощь полиции в раскрытии преступлений вступил в силу с 27 августа 2018 года. Согласно новому приказу, для того, чтобы официально оформить обращение МВД к населению, ведомство должно получить одобрение у департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий (ФЭД).

Минимальное вознаграждение в размере до 500 тысяч рублей можно утвердить на региональном уровне, а суммы до трех миллионов рублей — первым замминистра внутренних дел.

Если же вознаграждение предполагает большую сумму, то его должен утвердить глава МВД Владимир Колокольцев.

Вознаграждения за помощь в раскрытии преступлений могут получить граждане России, иностранные граждане и лица без гражданства. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 16 августа.