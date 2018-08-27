К смерти девочки в Москве устанавливается причастность 44-летнего мужчины

В Москве следователи устанавливают обстоятельства смерти 14-летней девочки. В сообщении московского управления СКР говорится, что тело несовершеннолетней обнаружили утром в воскресенье, 26 августа, около подъезда жилого дома по улице Подвойского.

На теле ребенка 2003 года рождения телесных повреждений не обнаружено. По версии следствия, в ночь с 25 на 26 августа девочка находилась в одной из квартир дома с мужчиной 1974 года рождения. Мужчина задержан. Он снимает квартиру в этом доме. Его допросили.

На первом допросе задержанный рассказал, что девочка оказалась у него в квартире после ссоры с родителями и попросилась переночевать. Ночью ей стало плохо, он поехал в аптеку за лекарством, а когда вернулся, девочка была уже мертва.

Имеется видеозапись с камеры домофона. Судя по видео, задержанный вынес тело девочки из подъезда на улицу и вернулся домой. Мужчина объясняет свой поступок испугом и возможными обвинениями в его адрес из-за смерти несовершеннолетней.

Сейчас следователи проверяют возможную причастность 44-летнего мужчины к смерти ребенка. По факту гибели несовершеннолетней возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.