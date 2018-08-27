Ученые назвали действенный способ избавления от жировых отложений на животе

Российские медики предупреждают, что объем талии у мужчин более 90 сантиметров и у женщин более 80 сантиметров нужно уменьшать. Как похудеть, как избавиться от живота - проблема многих людей во всем мире. Американские ученые тоже считают, что от складок на животе для здоровья, а не только для красоты, желательно избавляться.

Доктор наук Кари Пилолла, работающая в Калифорнийском политехническом университете в Сан-Луис-Обиспо, рассказала, что в предотвращении или борьбе с абдоминальным ожирением, при котором избыток жировой ткани образуется в области живота и верхней части тела, поможет диета с большим содержанием клетчатки и низким уровнем насыщенных жиров. Еще важны физические нагрузки.

По рекомендации Кари Пилолла, людям, страдающим ожирением, следует перейти на диету с потреблением овощей, фруктов, бобовых, круп. А от жирного мяса, сосисок и колбас, сдобной выпечки и продуктов фаст-фуда лучше вообще отказаться. Доктор наук подчеркнула, что универсальной "чудо-диеты" или БАД, которые способны помочь избавиться от жира на животе, в природе не существует .

Статья Кари Пилолла опубликована в журнале ACSM's Health & Fitness Journal.

Российский доктор, ведущий программу о здоровье на телевидении Елена Малышева рассказала о новой диете.

В сутках 24 часа. По словам Малышевой, желающим похудеть по этой диете можно есть все в течение восьми часов, а остальные 16 часов нужно пить только чистую воду. Не чай, кофе или соки - это еда, а воду. Хотя Малышева с коллегами сказали, что восемь часов можно есть все, но, думаем, от булок, сладкого и жирного лучше все-таки отказаться.

Недавно ученые доказали пользу сахара. Получается, что совсем сахара не избежать. Но все должно быть в меру.