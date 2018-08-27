Как мотивировать ребенка к учебе?

Совсем скоро День Знаний. В этом году детям повезло – календарь приплюсовал к летним каникулам ещё два дня: 1 и 2 сентября выпадают на выходные дни. Но в понедельник в школу всё равно идти, и для кого-то это радостное событие, а кому-то – похуже зубной боли. Итак, речь пойдёт о том, как же не превратить учёбу вашего сына или дочери в пытку? Что могут сделать родители, чтобы процесс образования был не только обязательным, но и приятным, и комфортным?

Во-первых, надо знать психотип своего ребёнка. От этого очень много зависит: какую школу выбрать, какое количество учеников в классе предпочтительнее для вашего ребёнка. Есть дети, которые просто не могут реализовываться в большом коллективе – и это тоже норма жизни, таким личностям в идеале хорошо бы организовать учёбу на дому. Приглашать учителей (в наше время это доступно, такая практика существует давно), и плюсом – обязательные кружки и секции по интересам, чтобы у «домашнего» ребёнка было необходимое для развития социальной личности общение со сверстниками.

Если вы ещё не знаете психотип вашего ребёнка – краткую информацию, по которой родителю нетрудно определить его, я приведу чуть ниже Кратко – поскольку это газетная статья. Но подробнее вы можете при желании узнать сами, опираясь на приведённую здесь основную классификацию психотипов.

Во-вторых. Девочка или мальчик?

Девочек (особенно первоклассниц) заинтересовать легче, чем мальчиков. Здесь уместны и красивые аксессуары: огромные банты, модный рюкзачок и т.д. Конечно, сам праздник – «в честь такого знаменательного дня мы купим тебе то, о чём ты мечтала». И рассказы о том, что у неё будет много новых интересных подружек, друзей. Но это только верхняя часть «айсберга», потом – каждое усилие должно вознаграждаться, пока оно усилие. Когда процесс закрепится, вознаграждением станет радость познания.

Мальчика ни в коем случае не надо мотивировать, ставя ему в пример успешного соседского парня или сына ваших знакомых. Он – один, он – сам, он, даже если промолчит, никогда не забудет вам сравнения его(!) с кем-то. Это – возрастное, но в детстве, и особенно в подростковом возрасте «сравнилки» воспринимаются болезненно, ваш ребёнок должен быть «пупком мироздания» лично для вас, и никаких «сравнилок», взрослые должны об этом помнить. Другое дело, если у мальчика у самого есть кумир (спортсмен, актёр, собственный папа или дядя – неважно), на которого ему хочется быть похожим. Тогда можно и нужно сказать, что прежде чем стать таким уважаемым человеком, тот много учился, и обязательно добавить: «И ты добьёшься больших успехов, если будешь стараться».

Теперь несколько цитат. Из родительского опыта. Я задала вопрос «как мотивировать ребёнка к учёбе» своим успешным знакомым. И вот что они ответили.

Ольга Филистова: - Когда моя Ева в первом классе стала закатывать истерики типа «у меня палочки- кружоооочки не получааааютсяяяя!!!», я впала в транс и подумала: и что? Вот этот мандраж мне теперь на одиннадцать лет? И в сердцах выдала дочери: - Ева, я хожу на работу, за это мне платят денежки. Ты ходишь в школу – это твоя работа. Тебе за это пока дают отметки. Я не буду ходить на твою работу, а ты на мою, договорились?

Сработало. После этого разговора я ни разу не делала с ней уроки. И до четвертого класса Ева была круглой отличницей. И потом – ни одной тройки в четверти до окончания школы.

Ольга Владиславовна Журавлёва: - Как-то я сидела за уроками, а в нашем дворе клали асфальт. Папа подозвал меня к окну и показал на маленькую красноносую женщину в огромных чёрных ботинках и сказал: " Не будешь хорошо учиться, будешь, как она". Я старалась учиться изо всех сил. Но всё зависит от характера и желаний ребёнка.

Александр Крахотин: - Выясните психотип ребенка и тогда можно подобрать вариант мотивирования. Многие "ходят к сейфу" с разводным ключом.

Вот мы и вернулись к тому, с чего начали.

Итак, психотипы личности классифицируются в зависимости от темперамента и от характера. И – зачем вообще это деление на психотипы нужно? Сначала ответим себе на вопрос: зачем. Ваши бабушки-дедушки могут объявить, что это чушь, что их, мол, в советские времена, не делили, а учились все вместе и ничего, мол, жили-работали… Да потому так и жили, что подавляющему большинству людей в нашей стране никогда и ни во что толком не хотелось вникать. За это «поверхностное» отношение к себе и своим детям расплатилось не одно поколение. Поэтому – нужно. Давайте помнить древнюю мудрость, что если родитель не сделал для своих детей ВСЁ, что он мог, то он не сделал ничего.

Итак. Общеизвестные психологические типы были выявлены и описаны австрийским психоаналитиком К. Г. Юнгом. Его теория об «интроверсии – экстраверсии», а также о четырех типах восприятия мира развивалась и продолжает развиваться.

Экстраверт – человек, психологически ориентированный на внешний мир; общительный, активный, деятельный. Интроверт – человек, ориентированный на внутренний мир; замкнутый, чувствительный, рассудительный.

Психотипы по восприятию окружающей действительности:

Мыслительный тип – человек, который в принятии решений преимущественно опирается на логику и мышление. Подавленной оказывается сфера чувств. Чувствующий тип – человек, ориентированный на чувства , судит категориями «хорошо – плохо», а не логически. Ощущающий тип – человек, воспринимающий жизнь непосредственно органами чувств, он смотрит, слушает, трогает и принимает решение исходя из получаемой информации. Интуиция им подавляется. Интуитивный тип – человек, полагающийся на «шестое» чувство; такие люди принимают решение, опираясь на интуитивные, бессознательные знания, а не на непосредственные ощущения.

Советский ученый А. Е. Личко, наблюдая за подростками, выделил психологические типы, описывающие виды акцентуаций характера. Акцентуация – чрезмерное усиление отдельных черт характера, психологические отклонения, граничащие с психопатологией, но не выходящее за пределы нормы.

В подростковом, кризисном возрасте акцентуация проявляется наиболее выраженно. Позже характер «сглаживается», а акцентуация проявляется только в кризисных, стрессовых ситуациях

Немецкий ученый К. Леонгард предложил схожую классификацию, но не ограничивал ее рамками пубертатного периода. В основе классификации оценка стиля общения человека с близким окружением.

Психологические типы по К. Леонгарду:

Гипертимный. Оптимистичный, коммуникабельный, инициативный, деятельный, конфликтный, раздражительный, легкомысленный. Дистимный. Пессимистичный, молчаливый, замкнутый, неконфликтный, добросовестный, справедливый. Циклоидный. Переменчивый тип, совмещающий гипертимность и дистимию. Возбудимый. Медлительный, раздражительный, угрюмый, властный, добросовестный, аккуратный, любящий животных и детей. Застревающий. Перфекционист , любознательный, справедливый, честолюбивый, обидчивый, подозрительный, ревнивый. Педантичный. Формалист и аккуратист, серьезный, надежный, неконфликтный, пассивный, занудный. Тревожный. Робкий, неуверенный в себе, беззащитный, пессимистичный, самокритичный, дружелюбный, исполнительный, чувствительный. Эмотивный. Чрезмерно ранимый, слезливый, пассивный, добрый, сострадательный, отзывчивый, исполнительный. Демонстративный. Может быть как лидером, так и приспособленцем; самоуверенный, артистичный, обходительный, увлекающий, неординарный, эгоистичный, хвастливый, ленивый. 10. Экзальтированный. Чрезвычайно общительный, испытывающий яркие и искренние чувства, влюбчивый, альтруистичный, сострадательный, переменчивый, склонный паниковать и преувеличивать. 11. Экстравертированный. Общительный и словоохотливый, открытый, исполнительный, несерьезный, склонный к азарту и риску. 12. Интровертированный. Идеалист, замкнутый, философствующий, неконфликтный, принципиальный, сдержанный, упорный, упрямый.

Классификация психотипов личности в зависимости от темперамента

Первая известная типология личности в зависимости от типа темперамента была предложена древнегреческим врачом Гиппократом. Она до сих пор остается актуальной и популярной, хотя ученый не связывал индивидуально типологические особенности личности со свойствами нервной системы (как это принято сейчас).

Психотип человека по Гиппократу зависит от соотношения различных жидкостей в организме: крови, лимфы и двух видов желчи.

Психологические типы темперамента по Гиппократу:

флегматик – человек, в организме которого преобладает лимфа (флегма), отчего он становится спокойным и медлительным; меланхолик – человек, в организме которого преобладает черная желчь (мелане холе), отчего он боязлив и склонен к печали; сангвиник – человек, в организме которого много крови (сангвис), подвижный и веселый; холерик – горячий и импульсивный, в его организме много желтой желчи (холе).

Много веков подряд развивалось и дополнялось учение о темпераментах. В частности, этим занимались немецкий философ И. Кант и русский физиолог И. П. Павлов. Сегодня названия видов темперамента остались теми же, но суть изменилась.

Темперамент – сочетание врожденных особенностей работы высшей нервной деятельности. Он зависит от скорости и силы процессов возбуждения и торможения в головном мозге. Так, слабый тип высшей нервной деятельности соответствует темпераменту меланхолика; сильный уравновешенный, но инертный – флегматик; холерик – сильный и неуравновешенный; сильный, уравновешенный и подвижный – сангвиник.

В заключение. Нередко, читая такие классификации, человек не может определиться, к какому типу отнести себя. Но это больше относится ко взрослым людям. Чем более развита личность индивида, тем труднее ему отнести себя к тому или иному типу личности. Гармонично развитая личность и яркая индивидуальность с трудом «вписывается» в какой-либо отдельный психотип.

Но какие качества преобладают в вашем ребёнке – внимательному родителю отметить нетрудно. И действовать в соответствии с законами его личности, а не «ломать» под себя. Нередко можно услышать фразу «вот я в твои годы…» Он (или она) – не вы, он другой человек, он индивидуален, даже если похож на вас внешне. Об этом стоит не забывать всю жизнь.

И, проще говоря, если ваш ребёнок интроверт, то выделите ему отдельную комнату и оставьте в покое – одиночество ему необходимо, как рыбе – вода, ему не скучно, он сам найдёт себе правильные занятия. Если экстраверт – не отказывайте ему в желании посещать три секции в неделю, потому что для такого ребёнка проводить время в одиночестве, сделав уроки, как раз мука.



Но главное, конечно, для всех без исключения – атмосфера любви, уверенность, что тебя при любых обстоятельствах поймут и поддержат близкие люди.

Поздравляем вас с наступающим новым учебным годом и желаем взаимопонимания с детьми и больших успехов.