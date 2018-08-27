Вайкуле с Пугачевой записали шуточный видеоролик после скандала с Крымом

Латвийская певица Лайма ВАЙКУЛЕ вместе со своей российской коллегой Аллой ПУГАЧЕВОЙ записали шуточный видеоролик, иронизируя над скандалом, который разгорелся после заявления ВАЙКУЛЕ о Крыме, пишут "Аргумекеты недели-Крым".

«Покажи язык! Я так и знала! У тебя язык без костей. С таким языком надо, знаешь, чем заниматься? Молчать!», – говорит ПУГАЧЕВА на видео, опубликованном у ВАЙКУЛЕ в Instagram.

В ответ на совет коллеги ВАЙКУЛЕ сказала, что у российской певицы язык с костями.

«Потому что я рыбу ела», – заключила Алла ПУГАЧЕВА.

Ранее певица говорила, что ни за какие деньги не поедет на гастроли в Крым. Причиной всему – запрет на посещение полуострова для европейцев.

Позже за это заявление певицу стали критиковать крымские и российские политики, а также коллеги по эстраде. При этом некоторые из них все же поддержали ВАЙКУЛЕ.