Вайкуле с Пугачевой записали шуточный видеоролик после скандала с Крымом
27 августа 2018, 09:47 [ «Аргументы Недели» ]
Латвийская певица Лайма ВАЙКУЛЕ вместе со своей российской коллегой Аллой ПУГАЧЕВОЙ записали шуточный видеоролик, иронизируя над скандалом, который разгорелся после заявления ВАЙКУЛЕ о Крыме, пишут "Аргумекеты недели-Крым".
«Покажи язык! Я так и знала! У тебя язык без костей. С таким языком надо, знаешь, чем заниматься? Молчать!», – говорит ПУГАЧЕВА на видео, опубликованном у ВАЙКУЛЕ в Instagram.
В ответ на совет коллеги ВАЙКУЛЕ сказала, что у российской певицы язык с костями.
«Потому что я рыбу ела», – заключила Алла ПУГАЧЕВА.
Ранее певица говорила, что ни за какие деньги не поедет на гастроли в Крым. Причиной всему – запрет на посещение полуострова для европейцев.
Позже за это заявление певицу стали критиковать крымские и российские политики, а также коллеги по эстраде. При этом некоторые из них все же поддержали ВАЙКУЛЕ.
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