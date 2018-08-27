Названы самые необычные имена, которые москвичи дали в 2018 году своим детям
27 августа 2018, 09:46 [ «Аргументы Недели» ]
Стало известно, какие самые необычные имена москвичи давали своим новорожденным детям в текущем году. Данную информацию предоставили утром в понедельник, 27 августа, в столичном Управлении ЗАГС.
С начала 2018 года в столице появились Арамис, Дональд, Яго, Томислав и Уолтер. Что касается девочек, то среди наиболее нестандартных имен можно выделить следующие варианты: Хлоя, Ляля, Семирамида, Камелия, Лолита, Джульетта и Герда, передает m24.ru.
Интересно, что москвичи в последнее время реже стали называть своих малышей нестандартными именами, делая выбор в пользу традиционных.
Мода на славянские и греческие имена, однако, все еще не прошла. Некоторые родители назвали сыновей Амвросиями, Поликарпами, Леонтиями, Святополками и Евстафиями. Среди девочек встречались имена Добромира, Ладомира, Ива, Ладислава, Гликерия и другие.
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