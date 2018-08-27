Спрогнозирован ответ России на попытку ВСУ атаковать Крым через «Гнилое море»

В интернете появился вероятный сценарий разгрома российской армией Вооруженных сил Украины при попытке последних атаковать Крым через залив Сиваш. Данный водный объект также называют «Гнилым морем».

Залив отделяет полуостров от украинской Херсонской области. В последнее время все чаще слышны разговоры о том, что ВСУ войдут на территорию российского региона не через Перекопский перешеек, а через Сиваш, пишет автор канала «Крым Pro+» в «Яндекс. Дзен».

В процитированной заметке говорится о том, что большая часть Сиваша в летнее время высыхает, поэтому теоретически киевские войска смогут его форсировать. Блогер спрогнозировал, что соединения ВСУ, задействованные в этой операции, будут атакованы вертолетами Ка-52, базирующимися в городе Джанкое. Живую силу противника, уцелевшую после нанесения ударов с воздуха, встретят российские десантники.

На Украине неоднократно угрожали вернуть контроль над Крымом силовым путем. Ранее в сети был выложен возможной сценарий контрудара России после нападения ВСУ на полуостров через Перекопский перешеек.