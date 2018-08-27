Синоптики рассказали о погоде на "первый звонок" в Москве и центральных областях России. В Москве первый день учебного года перенесен с 1 сентября, на 3. 1 сентября в этом году приходится на субботу. В некоторых школах Калуги "первый звонок" прозвучит именно 1 сентября. У ребят по поводу начала учебного года будут торжественные линейки. В Москве учебный год в школах начнется 3 сентября

По прогнозу синоптиков, в понедельник, 3 сентября, установится комфортная погода. Температура воздуха в ожидается 20-25 градусов со знаком плюс. Дожди не должны испортить праздник школьникам.

Солнечная погода сохранится по всей России, только в Калининградской и Мурманской областях пройдут дожди с грозами. В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях кратковременный дождь. Но тепло -20-25 градусов, - сообщает "Российская газета".

На начавшейся с 27 августа неделе в столичном регионе ожидается жаркая погода. С четверга в Москве станет немного прохладнее.