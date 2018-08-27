Министр – пироман?

«Аргументы недели» рассказывали о скандале, который произошел в Оленинском районе Тверской области, в котором оказался замешан глава района Олег Дубов.



Но на этом, если можно так сказать, чиновничьи беды для области не закончились.

Олег Дубов – человек «старой гвардии», пересидевший несколько губернаторов и даже трех президентов. А вот арест министра контрольных функций областного правительства Виктора Шафороста – это уже непосредственно удар по действующему губернатору Игорю Рудене. Поскольку глава области привез этого специалиста вместе с собой из столицы.

В июне нынешнего года Шафорост был арестован столичными оперативниками и помещен в следственный изолятор в «Лефортово».

Новость о задержании министра стала для многих в Твери неожиданностью. В Твери, но не в Москве. У столичных криминальных журналистов фамилия Шафорост давно на слуху. «Янтарное дело» - так окрестила пишущая братия дело, возбужденное в отношении брата Виктора Шафороста Павла. Павел Шафорост - начальник 2-го отделения Уголовного розыска УВД по Троицкому и Новомосковскому административному округу ГУ МВД по Москве. Теперь уже бывший. С еще с шестью своими коллегами-оперативниками угрозыска Павел Шафорост в августе 2016 года нанес визит к одному бизнесмену в Новой Москве.

По версии следствия, полицейские заявили, что предприниматель нарушает закон в части правил передачи государству ценных металлов и драгоценных камней и пригрозили: возбудят на него уголовное дело. Угрожали. Уходя, прихватили с собой янтарь-сырец на 2 млн рублей, деньги 500 тысяч рублей и 3000 долларов. Бизнесмен дал им взятку в 1,5 млн рублей. За это денежное вознаграждение они составили акт, в котором написали: при осмотре фирмы ничего не обнаружено.

После визита тех, кто «обязан пресекать коррупцию» и, немного придя в себя, бизнесмен сообщил о произошедшем в прокуратуру. Которая и арестовала Павла Шафороста и его подельников.

Далее, по версии столичных оперативников, Виктор Шафорост решил «вступиться» за брата и с коллегами попытались давить на следствие — в частности, сгорел автомобиль предпринимателя, который проходит по этому делу потерпевшим. А потом горел следственный отдел СК по Новый Москве, где и находились материалы этого дела. Часть документов была уничтожена.

Сам экс- министр свою причастность отрицает. И утверждает, что это «происки врагов». Тем более, что местная пресса «рисует» его борцом против местной коррупции и утверждает, что он перешел дорогу, кому-то из «местных князьков».

Однако, следственными органами ГСУ СКР по Москве возбуждено уголовное дело по факту умышленного повреждения чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Максимальная санкция по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет. По подозрению в совершении преступления задержаны и трое предполагаемых подельников тверского министра — Аркадий Пилипенко, Иван Курсанов и Артем Бритвин.