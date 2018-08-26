В Крыму спасли людей, провалившихся в колодцы

В течение прошедших суток в районе Евпатории и в Судаке крымские спасатели выезжали на помощь людям, провалившимся в колодцы, пишут "Аргументы недели-Крым".

По информации республиканского главка МЧС, накануне в 21:45 спасателям сообщили, что в Евпатории в поселке Заозерное в колодце во дворе частного дома находятся двое пострадавших.

Выяснилось, что первым в колодец свалился мужчина, а его жена, пытаясь помочь супругу, отправилась следом. Сотрудники МЧС достали пострадавших с 8-метровой глубины с помощью альпинистского снаряжения.

В результате происшествия мужчина получил рассечения на голове, руках и ушибы по всему телу. Ему оказали первую помощь и передали медикам.

Кроме того, в субботу, 25 августа, в Судаке спасателям пришлось доставать из еще одного колодца глубиной 7 метров двух мужчин, которые проводили там очистные работы. Пострадавшие почувствовали нехватку кислорода, однако выбраться наружу самостоятельно не смогли.

Сотрудники «Крым-СПАСа» помогли им выбраться и предложили медпомощь, от которой те отказались.