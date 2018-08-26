Лица прячут, фамилию боятся называть. С семейной парой, Натальей и Владимиром, корреспондент АН познакомился в результате ругани. Журналиста заинтересовал номер автомобиля с не донецкими и не луганскими буквами. Фотоснимок с буквами АЕ на фоне флага ДНР и яхтой в море обещал быть интересным.

Номера с серией АЕ на Украине устанавливают на автомобили в Днепропетровской области. Владельца машины возмутила фотосессия без разрешения. Он потребовал удалить кадр, а потом объяснил почему.

«У нас могут быть проблемы дома», — объяснил Владимир.

Снимок пришлось удалить. Мало того, пришлось отказаться от фамилий отдыхающих, а их имена было решено изменить. По идее туристов можно представить просто, как семейная пара из Днепропетровска. Этот город находится на территории Украины. И если местное СБУ узнает, что эта семейная пара ездила в ДНР, чтобы отдохнуть, у них могут быть очень большие проблемы.

Кем они работают не важно. В каком именно городе Днепропетровской области живут не принципиально. Изначально Наталья и Владимир планировали поехать в Одессу. Но соседи напугали их обилием националистов в этом приморском городе.

«Нам сказали, что «этих» там много», — объясняет Владимир: «Они оккупировали все пляжи».

Отказавшись от Одессы, семейная пара решила махнуть в Мариуполь. Приехали туда в начале августа. Город напугал их дохлой рыбой, которую выбросило море.

Как они перебирались через линию фронта, Наталья с Владимиром не говорят. Поясняют только, что заехали официально. На естественное предположение, что скорее всего, ехали через гнутовский блок-пост, махнули рукой. Это самая ближайшая дорога. А придумывать сказки про то, что они поехали в Харьков, а потом заехали в ДНР через Таганрог, не имеет смысла. От Мариуполя эта дорога занимает около 1400 километров. Если ехать через Гнутово, то от Мариуполя до Безыменного всех приключений — 50 километров.

Безыменное им посоветовал местный житель, у которого Наталья с Владимиром остановились в Мариуполе. Когда они приехали, еле-еле смогли найти место. Заняты были все места.









«Сначала пришлось поехать в Седово»,— рассказывает Наталья: «Мы даже не ожидали, что в Безыменном тут отдыхают так много людей. Но там решили не оставаться: дорого и народу чересчур много».

В этом году курорты Донецкой народной республики забиты под завязку. Седово — самый раскрученное место отдыха. Находится почти на самой границе с Россией. Войны там с четырнадцатого года отродясь не было. В Седово много увеселительных заведений и действительно дорого. Цены местами даже выше, чем в Севастополе. За два койко-места в халупе могут потребовать 2 тысячи рублей за ночь. На седовском пляже не протолкнуться. В Седово люди едут больше за клубными развлечениями, по привычке, да по незнанию. От главной южной трассы Донецкой народной республики до Безыменного примерно такой же километраж. Но люди пока еще только-только осваивают его. В прошлом году на повороте на Безыменное стоял блок-пост и в населенный пункт могли не пустить.









В этом году от блок-поста остались лишь бетонные плиты и знак. Отдыхающие в Безыменное поехали, поселок ожил. В кафешках появилась прибыль, а в море — настоящая яхта. Занятое украинскими военными Широкино с пляжа в Безыменном видно невооруженным взглядом. А до первых окопов вооруженных сил Украины от пляжа в Безыменном, если верить Яндекс-картам, чуть больше семи километров. Но тут относительно тихо. По пляжам Безыменного украинские военные к счастью не стреляют. Обстрелам подвергается Коминтерново и Ленинское. Они на некотором отдалении. Порция картофеля-фри и отбивная в кафе в Безыменном стоят 120 рублей. А за трехместный номер в этом населенном пункте с корреспондента АН потребовали 250 рублей.









«Нам тут отдых обходится дешевле, чем в Мариуполе», — резюмирует Владимир, чей автомобиль стал поводом для ругани и последующим знакомством с корреспондентом АН: «Да и спокойнее тут. Дело не в стрельбе, дело в общей атмосфере. Тут такое ощущение, что дышится легче».

В следующем году Владимир и Наталья планируют снова приехать в Безыменное. Дорогу они уже освоили.