В следующем году россиянам начнут присваивать персональный кредитный рейтинг

В следующем году жителям России присвоят персональный кредитный рейтинг. Благодаря такому нововведению, банкам будет проще решить, стоит ли человеку давать деньги в долг или нет, а россияне смогут лучше понимать, как они выглядят в глазах кредиторов.

В интервью «Российской газете» исполняющий обязанности гендиректора Объединенного кредитного бюро Николай Мясников рассказал, что подсчет рейтинга представляет собой ранее используемую банками систему оценки клиентов. На его основании кредиторы принимают решение о выдаче кредита. По словам Мясникова, рейтинг заемщика будет высчитываться автоматически, исходя из уровня долговой нагрузки, количества запросов на проверку кредитной истории, наличия просрочек и т.д.