Владимир Путин поздравил шахтеров с профессиональным праздником
26 августа 2018, 15:21 [ «Аргументы Недели» ]
Президент России Владимир Путин поздравил с Днем шахтера работников и ветеранов угольной отрасли. В поздравительной телеграмме президент подчеркнул, что этот праздник отмечается по всей стране.
В поздравительном послании российский президент подчеркнул, что нелегкий труд шахтера требует от человека особых качеств. Представителей горняцкой профессии во все времена отличали высокая компетентность, выдержка, понимание важности и востребованности своей работы. Именно эти качества помогают горнякам достойно решать поставленные задачи, передавать традиции товарищества и взаимовыручки из поколения в поколение, отметил Владимир Путин.
«Уверен, что ответственный подход к делу, опора на опыт своих предшественников, гордость за принадлежность к шахтерскому братству и впредь позволят вам добиваться значительных производственных успехов, повышать конкурентоспособность отечественной угольной промышленности, вносить серьезный вклад в укрепление энергетического, индустриального потенциала страны», - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
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