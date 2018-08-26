Владимир Путин поздравил шахтеров с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил с Днем шахтера работников и ветеранов угольной отрасли. В поздравительной телеграмме президент подчеркнул, что этот праздник отмечается по всей стране.

В поздравительном послании российский президент подчеркнул, что нелегкий труд шахтера требует от человека особых качеств. Представителей горняцкой профессии во все времена отличали высокая компетентность, выдержка, понимание важности и востребованности своей работы. Именно эти качества помогают горнякам достойно решать поставленные задачи, передавать традиции товарищества и взаимовыручки из поколения в поколение, отметил Владимир Путин.

«Уверен, что ответственный подход к делу, опора на опыт своих предшественников, гордость за принадлежность к шахтерскому братству и впредь позволят вам добиваться значительных производственных успехов, повышать конкурентоспособность отечественной угольной промышленности, вносить серьезный вклад в укрепление энергетического, индустриального потенциала страны», - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.