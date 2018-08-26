В сентябре резко взлетят цены. Аналитики говорят, что нужно покупать уже сейчас

По прогнозам аналитиков, россиян уже с сентября ждет резкий взлет цен. Экономисты утверждают, что подорожание затронет большую часть позиций потребительского рынка. Что может стать не по карману рядовому потребителю и чем можно запастись уже сейчас?

Итак, подорожают авиабилеты. Компании уже начали поднимать цены и связан это со скачком цен на авиакеросин на 20 %. И если рост цен на моторное топливо и бензин удалось стабилизировать, то, что касается керосина, здесь есть свои проблемы. Например, задержка модернизации нефтеперерабатывающих заводов.

Уже в ближайшие дни заметно вырастут в цене сигареты и это связано с повышением акцизов. С 1 июля в очередной раз поднялись ставки акцизов на сигареты, а это значит, что рост цен в розничном сегменте неизбежен. «Можно ожидать, что в среднем пачка сигарет будет дорожать на три-пять рублей в месяц», - считают табачные дистрибьютеры.

Осенью, согласно прогнозам, заметно вырастут в цене турпутевки. Сейчас в сезон многие компании демпингуют, чтобы привлечь клиента, но со спадом туристической активности можно ожидать подорожания путевок в среднем на 15-20 %, считают представители туриндустрии.

Крупнейшие автоконцерны уже переписали прайс-листы, а значит с сентября нас ждет резкий скачок цен на автомобили. И причин тут две – падение куса рубля и увеличение утилизационного сбора. С начала года легковые автомобили в России уже подорожали в среднем на 7,4 %, а к декабрю эксперты ожидают и все 10-15%.

Цены на медикаменты и лекарства тоже взлетят. Во-первых, все те же пресловутые плюс 2 % НДС ударят по карманам россиян, во-вторых, система маркировки лекарств двухмерным штриховым кодом, которая внедряется в России, требует от производителей серьезных затрат. И в-третьих, Минпромторг собирается сократить количество аптек в регионах. А, как известно, отсутствие конкуренции очень плохо сказывается на товарном рынке. «Конечно, государство попытается сдержать рост цен, однако, согласно различным оценкам, в конечном итоге рост цен на лекарства может составить от 12 до 15%», — пояснил экономический аналитик изданию «URA.RU».