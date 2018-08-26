Рубль может рухнуть в понедельник, предсказывают аналитики
26 августа 2018, 06:57 [ «Аргументы Недели» ]
Уже в понедельник, 27 августа, национальная валюта может резко упасть в цене. Аналитики уверены, рубль уже начал чувствовать «санкционное давление», а дальше будет только хуже.
С началом недели очередные санкции вступят в силу, и, по прогнозам экспертов, курс доллара может перевалить отметку в 70 рублей. Как пишет «Московский комсомолец», ссылаясь на биржевых аналитиков, рынок замер в нерешительности – с одной стороны «официально ограничительные меры не публиковались», с другой «эффект неопределенности пугает биржевых игроков».
Кроме того, на рубль может оказать влияние и проходящий в США симпозиум руководителей центральных банков крупнейших мировых держав. Глава Федерального резервного банка Канзаса Эстер Джордж заявила, что в этом году процентная ставка поднимется с 1,75% до 2,5%. А такой рост делает более привлекательными вложения в американские облигации, но Россия отказывается покупать облигации США, выбрав стратегию покупку долларов.
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