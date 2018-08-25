На Горьковском направлении МЖД восстановили движение поездов

Полностью восстановлено движение пригородных поездов Московской железной дороги на участке Храпуново – Фрязево Горьковского направления, сообщила сегодня железнодорожная пресс-служба.

Ранее пресс-служба Московской железной дороги предупредила о задержках поездов на Горьковском направлении. По техническим причинам движение было организовано по одному пути, из-за чего электрички шли с задержками.

«К 18:45 железнодорожники полностью восстановили движение поездов на участке Храпуново – Фрязево Горьковского направления в штатном режиме. В настоящее время диспетчерская служба МЖД работает над сокращением опоздания поездов, следующих с задержкой», - цитирует РИА Новости.