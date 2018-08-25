Первый в России круглосуточный кинотеатр открылся в Москве‍

Кинотеатр "Иллюзион" открылся после косметического ремонта, который начался 15 июня. Кинотеатр, как ранее, так и сегодня считается одним из старейших кинозалов российской столицы.

В ходе ремонта была воссоздана вывеска кинотеатра, которая создавалась по подобию той, что приглашала гостей в 1966 году, на момент открытия кинотеатра.

"Иллюзион" распахнул свои двери 25 августа. В дальнейшем площадка будет работать в круглосуточном режиме, о чем заявил министр культуры РФ Владимир Мединский.

Это будет единственный круглосуточный кинотеатр на территории РФ. По словам Мединского, в настоящий момент отрабатываются лишь технические вопросы.