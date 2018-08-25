"Украинским военным никто не дает"

Военнослужащие украинской армии на передовой столкнулись с большой проблемой. Они не могут завести отношения с девушками в населенных пунктах, где находятся их позиции.

О проблемах с девушками рассказал один из военнослужащих Вооруженных сил Украины. Он сам вышел на военнослужащих армии Донецкой народной республики. Позвонил по обычному телефону, случайно наткнувшись на страничку дончанина в социальных сетях. Их позиции находились друг напротив друга. Украинскому военному стало интересно поговорить с противником.

Диалог установился достаточно быстро. Украинец с передовой не был настроен негативно в Донецкой народной республике. К войне он относится философски. Безработица дома стала единственной причиной, которая загнала его в окопы.

По словам украинского военного в среднем он зарабатывает около 7 тысяч гривен. В населенных пунктах, которые занимает украинская армия, местные жители их не любят. А чтобы выплеснуть сексуальную энергию украинским военным приходится ездить за несколько десятков километров.

«Нам тут никто не дает», — сказал украинец, отвечая на вопрос как у них выстраиваются отношения с девушками: «Приходится кататься за тридцать километров в соседний город».

По словам военнослужащего ВСУ, в своих окопах на праздники они выпивают. Рассказывая про это, боец подчеркнул: «А что, мы не русские люди, что ли?»