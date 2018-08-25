"Украинским военным никто не дает"
25 августа 2018, 18:33 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Военнослужащие украинской армии на передовой столкнулись с большой проблемой. Они не могут завести отношения с девушками в населенных пунктах, где находятся их позиции.
О проблемах с девушками рассказал один из военнослужащих Вооруженных сил Украины. Он сам вышел на военнослужащих армии Донецкой народной республики. Позвонил по обычному телефону, случайно наткнувшись на страничку дончанина в социальных сетях. Их позиции находились друг напротив друга. Украинскому военному стало интересно поговорить с противником.
Диалог установился достаточно быстро. Украинец с передовой не был настроен негативно в Донецкой народной республике. К войне он относится философски. Безработица дома стала единственной причиной, которая загнала его в окопы.
По словам украинского военного в среднем он зарабатывает около 7 тысяч гривен. В населенных пунктах, которые занимает украинская армия, местные жители их не любят. А чтобы выплеснуть сексуальную энергию украинским военным приходится ездить за несколько десятков километров.
«Нам тут никто не дает», — сказал украинец, отвечая на вопрос как у них выстраиваются отношения с девушками: «Приходится кататься за тридцать километров в соседний город».
По словам военнослужащего ВСУ, в своих окопах на праздники они выпивают. Рассказывая про это, боец подчеркнул: «А что, мы не русские люди, что ли?»
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