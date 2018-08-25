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"Бить плетьми, чтобы беса изгнать", подробности побега жены актера из "Интернов"
25 августа 2018, 16:01 [ «Аргументы Недели» ]
Актер Дмитрий Файнштейн рассказал о подробностях исчезновения жены и грудного ребенка. Оказывается, женщина сбежала от мужа после «шумной и бурной ссоры, но без физического воздействия».
«Слова она мне обидные, грубые наговорила, что я хочу ее запереть, что я деспот, тиран и так далее. Не пускаю ее в Ригу поехать, забираю паспорт», - пояснил ситуацию актер в интервью News.ru. По словам Дмитрия, он не смог совладать со своими эмоциями. И хотя понимал, что у супруги послеродовая депрессия, все равно сорвался и сильно накричал на нее.
На следующий день, как только Дмитрий отправился по делам, женщина сбежала, прихватив ребенка. Артист неоднократно звонил супруге, но та была недоступна. Затем она написала сообщение «Я уехала в Калитву». После этого женщина объявилась лишь ночью. «Где-то в 22:30 она написала мне сообщение: "У меня садится батарейка, еду в Калитву», – вспомнил актер. Это было последнее сообщение жены Дмитрия, больше девушка на связь не вышла, хотя ее подруга и подтвердила, что встретила ее в ростовской области.
Когда актер попросил позвать супругу к телефону, подруга жены закатила истерику: «Мол, я такой-сякой, она уехала в монастырь, не сказала в какой, чтоб никто не узнал. И меня надо бить плетьми, чтобы беса из меня изгнать. После этого она заблокировала меня», – возмутился Файнштейн.
Звезда отечественных сериалов считает, что супруги в Ростове нет и подал заявление в полицию, поскольку от женщины нет ни слуху не духу более трех суток. «У супруги, вероятно, случилась постродовая депрессия. Роды были тяжелыми, с кесаревым сечением. Началось странное поведение. Она начала меня обвинять в том, что я якобы присваиваю детские деньги. Хотя вообще мы живем на то, что я зарабатываю в кино и театре. Но жена - взрослый человек, бог с ней, я бы не стал из-за неё подавать в розыск. Но с ней полуторагодовалый ребёнок. Я понимаю, что она не причинит ему вреда, но как отец я волнуюсь очень за сына и места себе не нахожу», - настаивая на поисках, сообщил актер.
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