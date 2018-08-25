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Новые исследования ученых доказали целебные свойства сахара
25 августа 2018, 14:51 [ «Аргументы Недели» ]
Новые исследования ученых доказали целебные свойства сахара для организма человека. Эксперименты на мышах провели ученые из Университета Вашингтона в Сент-Луисе. Результаты эксперимента показали, что сахар трегалоза - углевод из группы невосстанавливающих дисахаридов - целебно воздействует на печень и увеличивает чувствительность к инсулину. А это приводит к снижению риска развития диабета.
Ученые выявили, что дисахарид вызывает ускоренное сжигание калорий, при этом увеличивая температуру тела, уменьшая отложения жира в печени и уровень холестерина в крови и препятствуя набору лишнего веса, - сообщает РИА Новости.
Эксперименты на лабораторных животных продемонстрировали, что добавление трегалозы в питьевую воду вызывает активацию гена ALOXE3. Этот дисахарид также блокирует попадание глюкозы в печень, что приводит к поглощению ее из крови и снижению концентрации в организме.
Ученые сделали вывод, что трегалоза действует подобно антидиабетическим препаратам.
Исследование опубликовано на сайте MedicalXpress.
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