В ДТП в Рязанской области погибли 4 человека

Серьезные ДТП с участием грузовых автомобилей произошли в пятницу вечером в Брянской области и сегодня утром в Рязанской области. В Брянской области погибли две молодые женщины и мужчина, в Рязанской - четверо взрослых и ребенок.

На Брянщине в Навлинском районе на 389 километре федеральной трассы М-3 столкнулись грузовая фура и легковой автомобиль. Женщина за рулем Daewoo Matiz не справилась с управлением на автодороге "Москва-Киев" и, выехав на встречную полосу возле поселка Чичково, врезалась в грузовик MAN.

Погибли три человека, в том числе 26-летняя автоледи и ее родная сестра с мужем. Молодые женщины ехали к родителям в деревню забрать своих детей. Мам потеряли две маленькие девочки.

В Рязанской области в субботу, 25 августа, утром четыре человека, в том числе ребенок, погибли при столкновении автомобиля BMW c грузовым автомобилем МАЗ. В 09 часов 19 минут спасателям поступила информация о ДТП на 265 километре федеральной автомобильной дороги М-5 "Урал" в Шиловском районе. В результате столкновения произошло возгорание автомобиля BMW. Погибли водитель и пассажиры легковушки. Их личности устанавливаются. Водитель фуры госпитализирован.