В Липецке пропал 10-летний Дмитрий Масимов

Ребенок пропал в Липецке. 10-летний мальчик Дмитрий Масимов 24 августа вышел из дома и не вернулся. Поисковый отряд «Лиза Алерт» разместил информацию о пропаже мальчика. Приметы Димы Масимова: Рост 152 см, телосложение среднее, волосы тёмно-русые, глаза голубые. Мальчик одет в серую майку, синие спортивные штаны, черные кроссовки. Завершены поиски пропавшей 8 августа в тундре Ямала девочки

Всех, кто владеет какой-либо информацией о Диме, просят позвонить по телефонам, укзанным в ориентировке.

На Ямале две недели искали 15-летнюю девушку, которая пропала в тундре. Светлану нашли. Девочка две недели питалась ягодами. Она была госпитализирована в Тазовскую районную больницу для оказания ей медицинской помощи. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает.