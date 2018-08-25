В Липецке пропал 10-летний Дмитрий Масимов
25 августа 2018, 14:11 [ «Аргументы Недели» ]
Ребенок пропал в Липецке. 10-летний мальчик Дмитрий Масимов 24 августа вышел из дома и не вернулся. Поисковый отряд «Лиза Алерт» разместил информацию о пропаже мальчика. Приметы Димы Масимова: Рост 152 см, телосложение среднее, волосы тёмно-русые, глаза голубые. Мальчик одет в серую майку, синие спортивные штаны, черные кроссовки.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о Диме, просят позвонить по телефонам, укзанным в ориентировке.
На Ямале две недели искали 15-летнюю девушку, которая пропала в тундре. Светлану нашли. Девочка две недели питалась ягодами. Она была госпитализирована в Тазовскую районную больницу для оказания ей медицинской помощи. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает.
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