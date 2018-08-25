Художнику дали 11 лет тюрьмы за попытку ввезти в Россию литр перуанской настойки

Художника задержали за попытку провезти в Россию перуанскую настойку и приговорили к 11,5 годам колонии строгого режима. В аэропорту «Домодедово» в сумке 34-летний дизайнер Максим Герт нашли литр перуанской настойки аяуаска. Как оказалось, напиток содержит запрещенное в России вещество – галлюциноген диметилтриптамин.

На суде художник рассказал, что долгое время страдал от болей в спине. Врачи не помогали и знакомые посоветовали обратиться к практикам нетрадиционной медицине южноамериканских индейцев. Герт отправился в лечебно-оздоровительный лагерь в Перу. После месяца лечения, которое включало в себя диету, медитации, гимнастику и употребление народных средств, в том числе и настойки аяуаска, Герт почувствовал себя лучше. Перед отлетом он купил литра напитка, чтобы дома продолжить лечение.

Сама настойка широко применяется в ритуальных практиках Перу, Бразилии и Амазонии, она не запрещена, более того, считается национальным достоянием, но в России внесена в перечень строго запрещенные наркотических средств. И если даже Герт не знал об этом, как говорится, незнание закона не освобождает от ответственности.

А суд решил, что художник виновен и приговорил его к 11.5 лет колонии строго режима за незаконный оборот наркотических средств и контрабанду. Знакомые Герта в недоумении, они не понимают, как российский суд из «фантазера и талантливого художника» мог сделать наркоторговца. Но судья, вынося приговор, решил, что мужчина перевозил напиток «скрытно» и мог планировать его перепродажу в России.

Аяуаска - далеко не единственная субстанция, купив которую легально в другой стране, можно попасть за решетку в России. Как сообщает МВД, в списке преступлений с сильнодействующими веществами лидируют запрещенные лекарства - от хлороформа до трамала, также анаболические стероиды и таблетки для похудения на основе вещества сибутрамин, который легален во многих странах - от Китая и Таиланда до Казахстана. Если любое вещество из этих списков или его производное находят у человека, пересекающего границу, уголовное дело и срок ему гарантированы.

Эксперты считают, что большинство из таких дел нужны правоохранительным органам лишь для галочки, чтобы повысить раскрываемость. К тому же, например, тем же «сибутрамином в таблетках для похудения отравиться просто так нельзя — если только выпить сотню этих таблеток разом», - рассказал судебный эксперт-химик Дмитрий Гладышев изданию «Медуза».

Тем не менее, адвокаты считают, что в подобной ситуации может оказаться каждый. И лучше вообще не покупать никаких таблеток или биодобавок за границей или внимательно изучать состав и сверять его со списком запрещенных в стране наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ. Береженого, как говорится…