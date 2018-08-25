В деревне Мамонтово Ногинского района Московской области в результате дорожно-транспортного происшествия в субботу утром погибла трехлетняя девочка, а ее дедушка получил тяжелые травмы.

По данным подмосковной полиции, мужчина переходил дорогу вместе со своей внучкой по пешеходному переходу. Автомобиль не остановился перед "зеброй" и наехал на родственников. Малышка скончалась от полученных травм на месте происшествия. Пожилого мужчину увезли в больницу. Он находится в тяжёлом состоянии.

Водитель не стал скрываться с места ДТП. Полицейские устанавливают причины инцидента.