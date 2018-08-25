Известный блогер Михаил Шпак умер в возрасте 34 лет в Ростове-на-Дону

Известного блогера и модельмена Михаила Шпака похоронили на родине, в городе Волгодонске. 34-летний блогер скоропостижно скончался в Ростове-на-Дону в своей квартире. Причиной смерти молодого мужчины называют сердечную недостаточность.

Проводить в последний путь Михаила Шпака пришли десятки людей - родственники, друзья и знакомые.

Незадолго до смерти Михаил Шпак вернулся в Ростов-на-Дону после двух лет работы в другом городе и здесь начал новый проект.

Мужчина умер в ночь с 19 на 20 августа, - сообщается на сайте rostov.ru.

По предварительным данным, поздно вечером он вернулся домой после встречи с друзьями и лег спать. На следующий день друзья не смогли ему дозвониться и забили тревогу. Молодой мужчина оказался мертвым.