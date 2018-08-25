В Петербурге по делу о хищениях арестован главный снабженец метрополитена

В Санкт-Петербурге по делу о хищениях арестован главный снабженец метрополитена Денис Руденко.

В отношении топ-менеджеров питерской подземки расследуется уголовное дело. Руденко арестован по обвинению в мошенничестве.

По делу проходит и гендиректор АО "МК Дизель-энерго" Алексей Лазарев. Уголовное дело касается контракта 2015 года на замену установок стоимостью 32 млн рублей. Его заключили с компанией "Дизельзипсервис", это компания взяла на субподряд производственное объединение "Дизель-энерго". Лазарева Куйбышевский суд Санкт-Петербурга отпустил под залог в размере два миллиона рублей.

По версии следствия, вместо охлаждающих установок нужной спецификации обвиняемые поставили метрополитену агрегаты, которые не могут быть использованы на дизель-генераторах. А именно они в экстренных случаях должны бесперебойно снабжать метрополитен электроэнергией, - сообщает Фонтанка.ру.

Руденко вменяют хищение 32 миллиона рублей на госзакупках. Он свою вину отрицает.