ГИБДД готово отказаться от автодокументов

В Государственной инспекции безопасности дорожного движения заявили, что в скором времени водителям уже не понадобится постоянно иметь при себе автодокументы. Полицейские собираются внедрить современные технологии, которые позволят инспекторам считывать всю необходимую информацию о водителе, его транспортном средстве и даже о нарушениях ПДД.

С помощью специального приложения для смартфона, все нужные данные появятся в распоряжении сотрудника ГИБДД в считанные минуты. В смартфон при желании можно будет загрузить свое водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства (СРТС), полис ОСАГО и другие документы, пояснил замначальника ГИБДД МВД РФ Владимир Швецов изданию «Коммерсант». «Водитель сможет подойти, положить телефон к считывателю, у инспектора на устройстве появится необходимая информация. Это могут быть и нарушения, и информация о ДТП: время оформления в этом случае сокращается до пяти минут», - сообщил чиновник.

Уже сейчас инспекторов ГИБДД начали оснащать планшетными, а подобные технологии находятся в стадии разработки программного обеспечения. Пока нет ни конкретных сроков, ни нормативных документов, но планы о внедрении цифрового документооборота есть и они будут реализовываться.