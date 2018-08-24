На Красной площади стартовал фестиваль «Спасская башня»
24 августа 2018, 22:53 [ «Аргументы Недели» ]
Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" открылся в пятницу вечером на Красной площади в Москве. Мероприятия в рамках праздника продлятся до второго сентября.
Фестиваль "Спасская башня" проходит в Москве уже в одиннадцатый раз, и в этом году в нем примут участие более 20 военных коллективов из самых разных уголков планеты.
Живые выступления музыкантов-участников фестиваля москвичи и гости столицы смогут увидеть в парках города, на площадях, а также вокзалах города Москвы.
В нынешнем году праздник обещает стать самым ярким за всю его историю, считают организаторы. По их словам, нас ждет не просто фестиваль оркестров, а настоящее сражение за любовь зрителей.
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