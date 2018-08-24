Стало известно, что горело в здании ЦБ на Неглинной

В Москве в пятницу, 24 августа, вечером загорелось здание Центробанка на Неглинной улице. В Банке России подтвердили, что в здании регулятора произошло возгорание. Как уточнили в столичном управлении МЧС, очаг возгорания находился на пятом этаже здания ЦБ, - сообщает Газета.ру. Видео: очевидцы сообщили о пожаре в здании ЦБ

На месте происшествия работают все оперативные службы, в том числе прибыли 26 пожарных расчетов. Идет тушение. Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее о пожаре в здании Центробанка сообщили очевидцы. По данным ТАСС, на место происшествия следует руководство столичного главка МЧС. Движение по Неглинной улице перекрыто, но пожарным автомобилям было сложно подъехать к зданию из-за припаркованных автомобилей.

Здание Центрального банка - строение, расположенное по адресу Неглинная улица, 12. Было возведено в 1890-1894 годах по проекту архитектора Константина Быковского.

По последним данным Агентства «Москва», площадь возгорания составила 30 кв. метров. Горели оргтехника и мебель. К ликвидации пожара было привлечено 27 пожарных расчетов.