//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Семен Слепаков записал видео-ответ группе Ленинград
- В посмертном альбоме Майкла Джексона нашли подделки
- Мариам Багдасарян из Армении поехала в Канаду учиться и стала звездой "Голоса"
- Юлия Началова раскрыла все секреты своей жизни
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Стало известно, что горело в здании ЦБ на Неглинной
24 августа 2018, 21:29 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве в пятницу, 24 августа, вечером загорелось здание Центробанка на Неглинной улице. В Банке России подтвердили, что в здании регулятора произошло возгорание. Как уточнили в столичном управлении МЧС, очаг возгорания находился на пятом этаже здания ЦБ, - сообщает Газета.ру.
На месте происшествия работают все оперативные службы, в том числе прибыли 26 пожарных расчетов. Идет тушение. Пострадавших в результате инцидента нет.
Ранее о пожаре в здании Центробанка сообщили очевидцы. По данным ТАСС, на место происшествия следует руководство столичного главка МЧС. Движение по Неглинной улице перекрыто, но пожарным автомобилям было сложно подъехать к зданию из-за припаркованных автомобилей.
Здание Центрального банка - строение, расположенное по адресу Неглинная улица, 12. Было возведено в 1890-1894 годах по проекту архитектора Константина Быковского.
По последним данным Агентства «Москва», площадь возгорания составила 30 кв. метров. Горели оргтехника и мебель. К ликвидации пожара было привлечено 27 пожарных расчетов.
Александр Новиков о судьбе геев в Ханты-Мансийске и прощании с Собчак
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//В мире
Лавров сообщил о грядущем упрощении визового режима с Турцией
//Новости Гнездо.ру
//Политика
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Общество
//Общество
//Новости партнеров
//В мире
//В мире
Супруга Маккейна высказалась по поводу отказа мужа-сенатора от лечения рака
//В мире
За минувшие сутки более 200 беженцев вернулись в Сирию из Ливана
//Общество
В сети появилось фото Натальи Поклонской с мужем после свадьбы
//Новости СМИ2
//Общество
Памятник криминальному авторитету установлен в Самаре на детской площадке
//Политика
//Общество
//Наука
//Новости Redtram
//Общество
//В мире
ВМС США возродили Второй флот для сдерживания России в Атлантике
//В мире
Провалившийся в центре Москвы в яму грузовик повредил коммуникации
//В мире
//Общество
//Общество
//Политика
Владимир Путин поздравил президента Финляндии с днем рождения
//Политика
В Кремле сообщили о постоянном контакте Путина с травмированным Медведевым
//В мире
//Общество
//В мире
Первый президент Украины назвал жителей страны рабами и холуями